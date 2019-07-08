Невесты в свадебных платьях приняли участие в веселом забеге - фото

Несколько десятков девушек в свадебных платьях под проливным дождем участвовали в "Забеге невест", который прошел в Ставропольском крае в Железноводске.

Около тридцати прекрасных девушек приняли участие в "Забеге невест" в Железноводске в Ставропольском крае.

Участницы в праздничных нарядах и фате пробежали дистанцию в 2,5 км по городскому парку. Девушки показывали свои хореографические таланты, упражнялись в метании свадебного букета.

На что годен шлейф невесты: котенок зацепился и немного прокатился - видео>>>

Победительница получила главный приз - полет на воздушном шаре от Федерации воздухоплавания Ставропольского края.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK