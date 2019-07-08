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Невесты в свадебных платьях приняли участие в веселом забеге - фото

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© Sputnik / Denis Abramov
Девушки перед забегом невест в Железноводске.

Несколько десятков девушек в свадебных платьях под проливным дождем участвовали в "Забеге невест", который прошел в Ставропольском крае в Железноводске.

Около тридцати прекрасных девушек приняли участие в "Забеге невест" в Железноводске в Ставропольском крае.

Капризная невеста
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Участницы в праздничных нарядах и фате пробежали дистанцию в 2,5 км по городскому парку.  Девушки показывали свои хореографические таланты, упражнялись в метании свадебного букета.

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Победительница получила главный приз - полет на воздушном шаре от Федерации воздухоплавания Ставропольского края. 

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Теги:
жених, невеста


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