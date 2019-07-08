Невесты в свадебных платьях приняли участие в веселом забеге - фото

Около тридцати прекрасных девушек приняли участие в "Забеге невест" в Железноводске в Ставропольском крае.
Участницы в праздничных нарядах и фате пробежали дистанцию в 2,5 км по городскому парку. Девушки показывали свои хореографические таланты, упражнялись в метании свадебного букета.
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Победительница получила главный приз - полет на воздушном шаре от Федерации воздухоплавания Ставропольского края.
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