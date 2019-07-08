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Открытие самого большого в России автомузея - фото

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© Sputnik / Sergei Pyatakov
Посетительница возле одного из автомобилей во время открытия самого большого в России автомузея "Моторы Октября" на территории творческого пространства завода "Кристалл" в Москве. В музее будут представлены свыше 70 уникальных автомобилей.

В музее представлены свыше 70 уникальных автомобилей: смотрите фоторепортаж из музея.

В Москве на территории творческого пространства завода "Кристалл" открылся самый большой в России автомузей "Моторы Октября".

Эти авто оставили яркий след в истории. Увидеть антикварные экспонаты посетители могут в Москве, они с любопытством и вниманием рассматривают каждый автомобиль, стараясь проникнуться историей.

В музее представлена богатая коллекция автомобилей и редкие экземпляры со всего мира, здесь также есть коворкинг, лекторий, мастерская автомобильного конструирования и даже кафе, где можно утолить жажду и голод.

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Теги:
авто, фото, музей


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