Открытие самого большого в России автомузея - фото

В Москве на территории творческого пространства завода "Кристалл" открылся самый большой в России автомузей "Моторы Октября".

Эти авто оставили яркий след в истории. Увидеть антикварные экспонаты посетители могут в Москве, они с любопытством и вниманием рассматривают каждый автомобиль, стараясь проникнуться историей.

В музее представлена богатая коллекция автомобилей и редкие экземпляры со всего мира, здесь также есть коворкинг, лекторий, мастерская автомобильного конструирования и даже кафе, где можно утолить жажду и голод.

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