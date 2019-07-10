Единая служба спасения "112" Молдовы: будни тех, кто всегда на связи - фото

Единая служба спасения "112" первой приходит на помощь человеку, который оказался в беде, принимая звонки со всех уголков Молдовы и направляя пожарных, врачей "скорой" и полицейских туда, где они нужны.

Эта структура начала свою работу в марте 2018 года. Ежедневно операторы Единой службы спасения принимают по 11 с половиной тысяч звонков.

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Чаще всего причинами звонков на номер 112 становятся: гипертония, больной ребенок, боли в животе или спине, преступления против жизни, против собственности, а также в области транспорта, пожары и операции по спасению и вызволения. Как работает Единая служба спасения, смотрите в фотоленте Sputnik.

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