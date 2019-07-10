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Единая служба спасения "112" Молдовы: будни тех, кто всегда на связи - фото

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  • Единая служба спасения 112 начала свое существование с марта 2018 года.
  • Эта структура работает в режиме нон-стоп и принимает звонки в пожарную, скорую помощь и полицию.
  • Вместо трех разных телефонных номеров сейчас действует единый - 112. Звонки на него бесплатны как с мобильного, так и стационарного телефона.
  • Свыше 60% звонков на номер 112 в первой половине 2019 года не были срочными. Некоторые люди просили предоставить различную информацию, которая не входит в компетенции единой службы спасения, другие звонки приходятся на категорию оскорбительных. Насчитывается и доля повторных или недобровольных звонков.
  • Ежедневно операторы Единой службы спасения принимают порядка 11 с половиной тысяч звонков.
  • Звонки, которые реально требуют экстренного вмешательства, составляют 38% от общего количества обращений.
  • Больше всего обращений приходятся на скорую помощь (76,13%), полиции (20,66%) и пожарных (3,21%).
  • Чаще всего причинами звонков на номер 112 становятся: гипертония, в случае болезни ребенка, боли в животе или спине, преступления против жизни, против собственности, а также в области транспорта, пожары и операции по спасению и вызволения.
  • С географической точки зрения, чаще всего звонки на номер 112 из Кишинева и Бельц, а также Оргеевского, Криулянского и Хынчештского районов.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Единая служба спасения "112" начала свое существование с марта 2018 года.

Самые яркие моменты работы Единой службы спасения "112" Молдовы в фотоленте Sputnik.

Единая служба спасения "112" первой приходит на помощь человеку, который оказался в беде, принимая звонки со всех уголков Молдовы и направляя пожарных, врачей "скорой" и полицейских туда, где они нужны.

Полиция
© Sputnik / Miroslav Rotari
Как корреспондент Sputnik проверила готовность полиции и спасателей

Эта структура начала свою работу в марте 2018 года. Ежедневно операторы Единой службы спасения принимают по 11 с половиной тысяч звонков. 

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Чаще всего причинами звонков на номер 112 становятся: гипертония, больной ребенок, боли в животе или спине, преступления против жизни, против собственности, а также в области транспорта, пожары и операции по спасению и вызволения. Как работает Единая служба спасения, смотрите в фотоленте Sputnik.

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Теги:
фото, Sputnik, Молдова


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