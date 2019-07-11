И восходит солнце, и идут забеги быков в Памплоне - фото

Фестиваль "Сан-Фермин" получил широкую популярность благодаря известному роману Эрнеста Хемингуэя, написанному в 1926 году.

Традиционный праздник в честь покровителя испанского города ежегодно проводится с 6 по 14 июля. В течение девяти дней в Памплоне проходят сотни различных мероприятий. Самые знаменитые — энсьеррос, забеги быков по улицам. Маршрут составляет 875 метров и продолжается всего несколько минут, однако за это время быки, как правило, успевают покалечить несколько человек.

С 1911 года в ходе энсьеррос погибли 16 человек, в последний раз летальный исход был в 2009 году.

В этом году во время четырех забегов быков пострадали 16 человек. Трое из них, в том числе двое американских туристов, были покалечены рогами быков.

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