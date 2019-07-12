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Матч "Сперанца" - "Нефтчи": самые яркие моменты поединка

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  • Матч Сперанца - Нефтчи
  • Матч Сперанца - Нефтчи
  • Матч Сперанца - Нефтчи
  • Матч Сперанца - Нефтчи
  • Матч Сперанца - Нефтчи
  • Матч Сперанца - Нефтчи
  • Матч Сперанца - Нефтчи
  • Матч Сперанца - Нефтчи
  • Матч Сперанца - Нефтчи
  • Матч Сперанца - Нефтчи
  • Матч Сперанца - Нефтчи
  • Матч Сперанца - Нефтчи
  • Матч Сперанца - Нефтчи
  • Матч Сперанца - Нефтчи
  • Матч Сперанца - Нефтчи
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Кишиневе на стадионе "Зимбру" 11 июля состоялась встреча команд "Сперанца" (Ниспорены) и "Нефтчи" (Баку).

Смотрите в фоторепортаже Sputnik, как прошел футбольный матч на стадионе "Зимбру".

В Кишиневе на стадионе "Зимбру" 11 июля состоялась встреча команд "Сперанца" (Ниспорены) и "Нефтчи" (Баку).

Тренер ФК "Сперанца" считает пенальти ключевым моментом матча против "Нефтчи">>>

Игра прошла в рамках первого отборочного тура Лиги Европы. Матч завершился поражением хозяев поля со счетом 0:3.

Корреспонденты Sputnik Молдова следили за игрой в режиме реального времени.

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Теги:
Зимбру, футбол


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