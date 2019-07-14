В каких домах и квартирах живут в Гонконге - фото

Если вы жалуетесь, что у вас маленькая и тесная квартира, тогда вы точно не были в Гонконге.

Здесь жилье настолько дорогое, что многие живут в прямом смысле на двух квадратных метрах.

В этой фотоподборке вы увидите типичную социальную квартиру в Гонконге.

Цены на недвижимость в Гонконге — самые высокие в мире. Здесь такое жилье называют дом-гроб, потому что одна комната занимает около 4 м². В неё помещается только кровать.

Для сравнения, столько же площади полагается на одного заключенного в общей камере в тюрьме. Только по официальной статистике в таких условиях в Гонконге живёт двести тысяч человек.

При этом Гонконг является одним из крупнейших финансовых центров не только Азии, но и всего мира.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK