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В каких домах и квартирах живут в Гонконге - фото

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© REUTERS / Thomas Peter
Общий вид многоквартирного дома в Гонконге.

Если вы жалуетесь, что у вас маленькая и тесная квартира, тогда вы точно не были в Гонконге.

Здесь жилье настолько дорогое, что многие живут в прямом смысле на двух квадратных метрах.
В этой фотоподборке вы увидите типичную социальную квартиру в Гонконге.

Цены на недвижимость в Гонконге — самые высокие в мире. Здесь такое жилье называют дом-гроб, потому что одна комната занимает около 4 м². В неё помещается только кровать.

Для сравнения, столько же площади полагается на одного заключенного в общей камере в тюрьме. Только по официальной статистике в таких условиях в Гонконге живёт двести тысяч человек.

При этом Гонконг является одним из крупнейших финансовых центров не только Азии, но и всего мира.

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