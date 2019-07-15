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Победители Drone Awards 2019: лучшие аэрофотоснимки

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Снимок A Shoal of Colorful Fish польского фотографа Jacek Deneka, получивший главный приз конкурса Drone Awards 2019.

Жюри конкурса подвело итоги и определило, какие работы по его мнению оказались самыми впечатляющими.

К участию, стоит подчеркнуть, були допущены принимали кадры, сделанные не только с дрона, но и с любого другого летательного аппарата: самолета, воздушного шара, парашюта или даже воздушного змея.

Награды присуждали в категориях "Природа", "Люди", "Абстракция", "Спорт", "Город".

Работы лауреатов — в нашей фотоленте.

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