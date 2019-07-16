Южная Корея: ежегодная массовая перестрелка из водяных пистолетов - фото

Семь лет существования - достаточный срок, чтобы "битва при Сунчхоне" вошла если не в учебники истории, то хотя бы в туристические справочники и путеводители.

Итак, это водное сражение уже имеет свою историю, постоянных участников, новых желающих вступить в бой, и все больше гостей из разных стран мира.

Боевые действия - бескровные, чрезвычайно веселые и не испытывающие недостатка в "боеприпасах".

Представьте себе, сколько воды утекло по улицам этого городка близ Сеула за семь лет!

Но, пожалуй, щедрая растрата ресурсов полностью окупается выбросом позитивной энергии и прекрасным настроением - как у бойцов, так и у их "симпатизантов".

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