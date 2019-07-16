Бодиарт во всей красе рисунка и "подложки" - фото

World Bodypainting Festival - праздник искусства, столицей которого ежегодно в течение недели становится австрийский город Клагенфурт.

Традиционное июльское шоу всегда заполнено музыкой, показами и экспериментальными выступлениями.

Увиденное никого не оставляет равнодушным, поскольку творения в этом жанре хоть и не столь долговечные, как классика, но очень яркие, волнующие и... животрепещущие.

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