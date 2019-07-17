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Летний Санкт-Петербург глазами туриста из Молдовы: лучшие виды города на Неве

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  • Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
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  • Каналы Санкт-Петербурга
  • Вид с крыши Петропавловской крепости
  • Вход в Петропавловскую крепость
  • Вид на Исаакиевский собор с крыши Петропавловской крепости
  • Вид на Неву и Петропавловскую крепость
  • Вид на Троицкий мост с пляжа Петропавловской крепости
  • Белые ночи в Санкт-Петербурге - Троицкий мост
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  • Озеро в Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге
  • Крейсер Аврора
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  • Фонтан в Летнем саду Санкт-Петербурга
  • Михайловский сад в Санкт-Петербурге
  • Рассвет в Санкт-Петербурге - вид с Троицкого моста
  • Грифоны Банковского моста Санкт-Петербурга после реставрации
  • Вид на стрелку Васильевского острова с Кронверкской набережной
  • Ростральная колонна на стрелке Васильевского острова
  • Туристы наблюдают за разведением Дворцового моста
  • Разведение Дворцового моста в Санкт-Петербурге
  • Вид с Университетской набережной на ночной Санкт-Петербург
© Sputnik / Yana Zaharova
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге.

Корреспондент Sputnik в фотоленте объясняет, почему туристам обязательно побывать летом в северной столице России.

Погода в Санкт-Петербурге меняется стремительно, но это лишь придает свой шарм городу на Неве. Поэтому туристам обязательно побывать в северной столице России летом, чтобы успеть насладиться солнцем, отражающимся в реках города, и посмотреть все достопримечательности. 

Zdob si Zdub на фестивале ПЕТЕРБУРГ LIVE
© Sputnik /
"Петербург live": как Zdob si Zdub раскачала Дворцовую площадь - видео

Смотрите в фотоленте Sputnik, как в самое теплое время года выглядят Казанский собор, набережные Санкт-Петербурга, храм Спаса на Крови, Дворцовая площадь, Петропавловская крепость, какой вид открывается с ее крыши.

А еще лето - время белых ночей и возможность своими глазами увидеть, как разводят мосты. Больше всего туристов собираются на набережных, с которых открывается вид на разведение Дворцового моста.

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