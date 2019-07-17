Летний Санкт-Петербург глазами туриста из Молдовы: лучшие виды города на Неве

Корреспондент Sputnik в фотоленте объясняет, почему туристам обязательно побывать летом в северной столице России.

Погода в Санкт-Петербурге меняется стремительно, но это лишь придает свой шарм городу на Неве. Поэтому туристам обязательно побывать в северной столице России летом, чтобы успеть насладиться солнцем, отражающимся в реках города, и посмотреть все достопримечательности.

Смотрите в фотоленте Sputnik, как в самое теплое время года выглядят Казанский собор, набережные Санкт-Петербурга, храм Спаса на Крови, Дворцовая площадь, Петропавловская крепость, какой вид открывается с ее крыши.

А еще лето - время белых ночей и возможность своими глазами увидеть, как разводят мосты. Больше всего туристов собираются на набережных, с которых открывается вид на разведение Дворцового моста.

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