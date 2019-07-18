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Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Валаамский монастырь

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© Sputnik / Mikhail Klimentyev
17 июля 2019. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (второй слева) во время посещения Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря.

Главы двух государств, прибыв на место, сразу отправились в Спасо-Преображенский мужской монастырь, где прошла служба.

В святой обители лидеров встретили цветами – Путину преподнесли букет белых роз, а Лукашенко – насыщенно розовых. 

Затем высокие гости посетили Смоленский скит Валаамского монастыря. Там жил единственный насельник - иеросхимонах Ефрем: в 12 лет тайком от родителей он пришел на Валаам, после 12 лет послушания принял постриг и через 4 года - священный сан. В июне 1917 года архиепископ Сергий освятил скит во имя Смоленской иконы Божией Матери.

"Я Владимиру Владимировичу говорю: мне надо сюда. Первое, что я сказал ему, что рад, что первый раз приехал сюда в окружении своего друга", - сказал Лукашенко.

"Это был день неформального общения, в рамках неформального общения лидеры, как правило, обсуждают любые вопросы, включая вопросы концептуально-стратегического характера", - сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Белорусский президент приехал на Валаам вместе со своим младшим сыном Колей.

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