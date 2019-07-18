Кто представит Молдову на Европейском юношеском Олимпийском фестивале - фото

Смотрите в фотоленте Sputnik, кто вошел в сборную Молдовы, которая отправится на Европейский юношеский Олимпийский фестиваль в Баку.

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль пройдет с 21 по 27 июля в Баку. Соревнования состоятся в десяти видах спорта. Будут разыграны 946 медалей – 300 золотых, 300 серебряных и 346 бронзовых.

Молдову на этом турнире представят 28 спортсменов. В общей сложности в фестивале примут участие 3,9 тысячи спортсменов и представителей технического персонала из 48 европейских стран. Первыми в Баку приедут спортсмены из Испании, а деревня атлетов, где будут размещены участники фестиваля, начала функционировать с 18 июля.

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это было первое олимпийское соревнование исключительно для юношей из европейских стран, возникшее на 19 лет ранее Юношеских Олимпийских игр и на 24 года ранее Европейских игр.

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль - это комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из стран ассоциации Европейских олимпийских комитетов. Фестиваль проводится раз в два года. Существует летний и зимний фестивали, которые в отличие от Олимпийских игр проводятся в течение одного календарного года.

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