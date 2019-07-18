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Кто представит Молдову на Европейском юношеском Олимпийском фестивале - фото

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  • Глава Национального олимпийского комитета Молдовы Николай Журавский пожелал удачи молдавским спортсменам, которые будут бороться за награды Европейского юношеского Олимпийского фестиваля
  • Презентация молдавской команды, которая отправится на Европейский юношеский Олимпийский фестиваль
  • Молдавские спортсмены выступят сразу в нескольких дисциплинах, но самые многочисленные делегации - в борьбе и дзюдо
  • Легкоатлетка Нина Кэпэцынэ будет одной из главных надежд на медали
  • Глава федерации легкой атлетики Молдовы Анатолий Балан представил команду
  • Президент Национального олимпийского комитета Николай Журавский
  • А это молдавские борцы, которые тоже настроены решительно и готовы сражаться за попадание на пьедестал почета
  • На теннисные корты в Баку выйдет лишь одна представительница Молдовы
  • Презентация молдавской команды, которая отправится на Европейский юношеский Олимпийский фестиваль
  • Талисман Европейских игр, где национальная команда показала достойный результат, должен помочь сборной добраться как минимум до таких же высот и в Баку
  • Президент Национального олимпийского комитета Николай Журавский готовится передать молдавский флаг команде
  • Глава НОК передал флаг Республики Молдова толкательнице ядра Нине Кэпэцынэ
  • Эти спортсмены будут защищать честь страны на татами
  • Всего в Баку Молдову будут представлять 28 спортсменов
© Sputnik / Yana Zaharova
Глава Национального олимпийского комитета Молдовы Николай Журавский пожелал удачи молдавским спортсменам, которые будут бороться за награды Европейского юношеского Олимпийского фестиваля.

Смотрите в фотоленте Sputnik, кто вошел в сборную Молдовы, которая отправится на Европейский юношеский Олимпийский фестиваль в Баку.

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль пройдет с 21 по 27 июля в Баку. Соревнования состоятся в десяти видах спорта. Будут разыграны 946 медалей – 300 золотых, 300 серебряных и 346 бронзовых. 

Президент Молдовы Игорь Додон вручил высокие государственные награды спортсменам, которые завоевали медали на Вторых Европейских играх в Минске, а также их тренерам.
© Photo :
Додон наградил молдавских спортсменов за достижения на Европейских играх

Молдову на этом турнире представят 28 спортсменов. В общей сложности в фестивале примут участие 3,9 тысячи спортсменов и представителей технического персонала из 48 европейских стран. Первыми в Баку приедут спортсмены из Испании, а деревня атлетов, где будут размещены участники фестиваля, начала функционировать с 18 июля.

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это было первое олимпийское соревнование исключительно для юношей из европейских стран, возникшее на 19 лет ранее Юношеских Олимпийских игр и на 24 года ранее Европейских игр.

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль - это комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из стран ассоциации Европейских олимпийских комитетов. Фестиваль проводится раз в два года. Существует летний и зимний фестивали, которые в отличие от Олимпийских игр проводятся в течение одного календарного года.

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