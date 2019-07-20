Самые яркие моменты инаугурации Ирины Влах на пост главы Гагаузии

Второй срок Ирины Влах в должности башкана автономии начался с пышной церемонии, которая не обошлась без по-настоящему исторических моментов. Как это было, смотрите в фотоленте Sputnik.

Избранный башкан гагаузской автономии Ирина Влах официально вступила в должность. В церемонии инаугурации впервые в истории региона приняли участие президент, спикер парламента и премьер Молдовы. Среди почетных гостей присутствовали заместитель председателя Государственной Думы РФ Ольга Епифанова и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Также были представители многочисленных официальных зарубежных делегаций.

Сразу после церемонии инаугурации состоялся праздничный концерт.

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