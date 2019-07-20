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Самые яркие моменты инаугурации Ирины Влах на пост главы Гагаузии

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  • Подготовка к инаугурации Ирины Влах на пост башкана Гагаузии началась задолго до самой церемонии.
  • Действо прошло на центральной площади Комрата в присутствии многочисленных гостей.
  • Для обеспечения безопасности и порядка были предприняты беспрецедентные меры безопасности.
  • Каждая деталь торжества была продумана в нюансах. Оркестр ждал отмашки для начала официальной части.
  • Посмотреть церемонию инаугурации башкана собралось довольно много жителей Комрата.
  • Торжественную программу открыла рота почетного караула.
  • Ирину Влах встречали аплодисментами.
  • Brio Sonores исполнили гимн Республики Молдова.
  • Во время церемонии принесения присяги Ирина Влах произнесла речь на гагаузском языке.
  • Жители Гагаузии внимательно слушали башкана.
  • Кажется, это был самый трогательный момент в церемонии инаугурации.
  • Влах озвучила приоритетные задачи на посту башкана.
  • В церемонии инаугурации принял участие президент Молдовы Игорь Додон.
  • Глава государства поздравил с башкана Гагаузии Ирину Влах со вступлением в должность и пообещал ей поддержку со стороны органов центральной власти.
  • В церемонии инаугурации впервые в истории региона приняли участие президент, спикер парламента и премьер республики.
  • Спикер парламента Зинаида Гречаная считает, что на примере Гагаузии новое парламентское большинство и правительство вместе с президентом смогут объединить всех жителей республики и создать прекрасную Молдову.
  • Молдавский премьер Майя Санду заявила о необходимости определения полномочий автономии Гагауз-Ери.
  • Среди приглашенных было много депутатов молдавского парламента, членов правительства республики, а также представителей дипломатических миссий, аккредитованных в стране.
  • От Государственной Думы РФ выступила заместитель председателя нижней палаты российского парламента Ольга Епифанова.
  • Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, обращаясь к главе атвономии, руководителям государства, к народу Гагаузии и Молдовы, отметил, что люди на выборах башкана голосовали не за обещания, а за конкретные результаты.
  • Сразу после церемонии инаугурации состоялся праздничный концерт.
© Sputnik / Osmatesco
Подготовка к инаугурации Ирины Влах на пост башкана Гагаузии началась задолго до самой церемонии.

Второй срок Ирины Влах в должности башкана автономии начался с пышной церемонии, которая не обошлась без по-настоящему исторических моментов. Как это было, смотрите в фотоленте Sputnik.

Избранный башкан гагаузской автономии Ирина Влах официально вступила в должность. В церемонии инаугурации впервые в истории региона приняли участие президент, спикер парламента и премьер Молдовы. Среди почетных гостей присутствовали заместитель председателя Государственной Думы РФ Ольга Епифанова и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Также были представители многочисленных официальных зарубежных делегаций.

Сразу после церемонии инаугурации состоялся праздничный концерт.

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