Самые яркие моменты инаугурации Ирины Влах на пост главы Гагаузии

Избранный башкан гагаузской автономии Ирина Влах официально вступила в должность. В церемонии инаугурации впервые в истории региона приняли участие президент, спикер парламента и премьер Молдовы. Среди почетных гостей присутствовали заместитель председателя Государственной Думы РФ Ольга Епифанова и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Также были представители многочисленных официальных зарубежных делегаций.
Сразу после церемонии инаугурации состоялся праздничный концерт.
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