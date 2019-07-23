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Улицы бельгийского города заполонили ожившие статуи

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© REUTERS / Yves Herman
Артист в виде гаргульи на фестивале живых статуй в Бельгии

Десятки тысяч туристов собрались в бельгийском городе Марш-ан-Фамена, где состоялся крупнейший в Европе фестиваль оживших статуй под названием "Statues en Marche -2019".

В парках и в скверах города можно было повстречать самых необычных персонажей. Свое искусство туристам показывали артисты, которые перевоплотились в каменных горгулий, тореадоров, валькирий и других мифологических персонажей.

Перформансы с участием оживших скульптур можно увидеть в большинстве туристических городов Европы, однако фестиваль в этом бельгийском городе собирает более 120 уличных артистов со всей планеты, и это абсолютный рекорд.

Искусство артистов заключается в том, чтобы стоять абсолютно неподвижно, удерживая одну и ту же позу в течение долгого времени. С помощью искусно наложенного грима и ярких костюмов живые статуи добиваются того, что их почти невозможно отличить от бронзовых или мраморных изваяний.

Модель демонстрирует одежду из коллекции дизайнера Алины Асси в рамках Volvo-Недели моды в Москве.
© Sputnik / Vladimir Vyatkin
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Победителями фестивального конкурса в этом году стали участницы перформанса "Деревянные статуи". Особые призы жюри получили артисты, представившие экспозиции "Потерянные головы" и "Фея Копенгагена".

Этот фестиваль стал третьим по счету, четвертый пройдет в этом же сезоне 2020 года.

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