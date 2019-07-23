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Роботы-талисманы открыли в Токио торжества в честь предолимпийского года

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© AP Photo / Jae C. Hong
В Токио роботы-талисманы открыли церемонию, посвященную году до Олимпийских игр – 2020

ОИ-2020 пройдут в столице Японии с 24 июля по 9 августа.

Ровно за год до их открытия была организована красочная церемония. Она собрала сотни детей и родителей на олимпийской площадке в Токио.

Тон праздничной программе задали официальные роботы-талисманы Miraitowa и Someity.

Они разработаны Toyota Motor Corp., имеют движущиеся конечности и глаза, в которых отражаются эмоции в виде звезд и сердца.

Название Miraitowa основано на сочетании японских слов mirai (будущее) и towa (вечность). Паралимпийский талисман Токио 2020 года называется Someity, который происходит от слова someiyoshino, популярного вида сакуры.

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