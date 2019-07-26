Репетиция парада ко Дню ВМФ: Петербург и Новороссийск предвосхищают праздник

От воссозданной модели ботика Петра I до самых современных боевых кораблей - таким будет разнообразие судов, занятых в красочном действе в различных акваториях.

Праздничные мероприятия пройдут во всех портовых городах и базах ВМФ.

Главный военно-морской парад состоится 28 июля 2019 года в Санкт-Петербурге. Всего в парадном строю пройдут более 40 кораблей и около 40 воздушных судов морской авиации, представляющих Северный, Балтийский, Черноморский, Тихоокеанский флота и Каспийскую флотилию.

День Военно-Морского Флота — памятный день , установленный Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. Отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля.

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