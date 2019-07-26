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Лучшие фотографии, сделанные камерой мобильника: победители названы - фото

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Снимок фотографа Gabriella Cigliano, получивший главный приз конкурса мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2019.

Конкурс iPhone Photography Awards - самый престижный в мире, помимо того, что и самый "старый", он ведет свою историю с 2007 года.

© Photo: Alexey Holod/2019 Sony World Photography Awards
Обнародован шортлист конкурса Sony World Photography Awards 2019
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Его организаторы отмечают постоянно растущую креативность тех, кто пользуется "снимающими гаджетами". И с огромным удовольствием выбирают лучшие кадры среди тысяч изображений, присланных из более чем 140 стран мира.

Победители выбираются членами жюри в несколько этапов, и присуждаются награды «Фотограф года» и победители в 18 категориях.

Лауреаты 2019 года - в нашей фотоленте.

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