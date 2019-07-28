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Празднование Дня ВМФ - фото мощи и силы легендарного российского флота

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© Sputnik / Aleksey Danichev
Зрители наблюдают за проходом кораблей по Неве на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ в Санкт-Петербурге.

Вся мощь российского флота была представлена в воскресенье на параде ВМФ в Санкт-Петербурге - колыбели флотоводства великой страны.

Празднование в России Дня Военно-морского флота (ВМФ) в этом году выпало на 28 июля. В Санкт-Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад, где в торжественном строю были 43 корабля и катера, в том числе разработанные по новым проектам.

Также торжественные мероприятия были организованы во Владивостоке и в Севастополе.

С каждым годом на празднование Дня ВМФ в Россию приезжает все больше зарубежных гостей. В 2019-м - это 26 иностранных военных делегаций.

Из Индии для участия в главном параде в Кронштадт прибыл фрегат "Таркаш", построенный на заводе "Янтарь" в Калининграде, от Китая - эскадренный миноносец "Си Ань". На параде они прошли вдоль южной оградительной стенки Кронштадтского порта после прохождения российских кораблей и подводной лодки.

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Теги:
парад, ВМФ РФ, Россия, флот


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