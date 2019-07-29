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Веселые селфи и выставка раритетов: как прошел заезд ГУМ-Авторалли - фото

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© Sputnik / Evgeniy Odinokov
Автомобиль "Волга" перед стартом ежегодной гонки "ГУМ-Авторалли" на Васильевском спуске. Экипажи раритетных моделей советских марок 1930–1970 годов принимают участие в 100-километровом автопробеге по живописным местам Москвы.

Несколько лет подряд ГУМ-Авторалли собирает поклонников и любителей ретро-машин: в это воскресенье машины советской эпохи проехали через Васильевский спуск по Москве. Смотрите в фотоленте Sputnik, как это было.

В воскресенье, 28 июля, в Москве прошла ежегодная гонка классических автомобилей ГУМ-Авторалли. Старт состоялся на Васильевском спуске. В общей сложности в пробеге приняли участие 120 экипажей. 

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© Sputnik / Алексей Даничев
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Протяженность маршрута составила 100 километров. Открыл гонку экипаж Кристофера и Артура Блэйк на спортивном родстере "Остин" 1937 года, которые сейчас совершают трансконтинентальный автопробег из Лондона в Токио на этом автомобиле.

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Одним из уникальных участников пробега стал "Москвич-400/420К" с кузовом фургон. Это единственный сохранившийся оригинальный экземпляр модели. Все остальные существующие машины – копии, построенные на базе пикапов.

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Теги:
раритет, Москва, селфи, авто


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