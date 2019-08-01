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Лесные пожары бушуют по всему миру - фото

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© AFP 2019 / DPA/ Julian Stahle
Пожарный тушит лесной пожар в Цильтендорфе близ Франкфурта-на-Одере, северо-восточная Германия, недалеко от границы с Польшей

Нынешнее лето выдалось тяжелым не только в регионе России, где бушуют лесные пожары. Горят леса по всему миру: Арктика, Испания, Германия, Индия, Канада.

По данным синоптиков, пожары начались после того, как Европа и США пережили самые жаркие в истории май, июнь и июль.

Более чем сто сильнейших лесных пожаров были зафиксированы в Арктике, начиная с июня. Огонь прошелся по территориям от Сибири до Аляски. 

Около недели назад Сибирь и другие регионы России окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края.

В долгосрочной перспективе Европе, Америке и Азии еще только предстоит оценить убытки от лесных пожаров.

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