"Никто, кроме нас": как прошло празднование дня ВДВ в России - фото

Сегодня, 2 августа, в России отмечается день ВДВ, который отмечают ветераны этого рода войск на всем постсоветском пространстве.

В России прошли мероприятия, приуроченные к годовщине создания воздушно-десантных войск. День ВДВ отмечается 2 августа на основании Указа президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации" в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.

Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи.

День ВДВ, являющийся профессиональным праздником действующих и военнослужащих запаса Воздушно-десантных войск, традиционно отмечается в России, Белоруссии и других странах СНГ.

Во время празднования во многих городах традиционно устраиваются показательные выступления воинов-десантников, проходят концерты, благотворительные акции, народные гулянья, разворачиваются ярмарки народных промыслов и открываются выставки-продажа сувенирной продукции.

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