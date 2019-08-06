Самые красивые фонтаны Кишинева: островки свежести в удушливую жару

Самые известные действующие фонтаны Кишинева можно пересчитать на пальцах одной руки - смотрите в фотоленте Sputnik, где можно спастись от жары.

В Молдову вернулась жара - в стране объявлен "желтый код". Жители и гости Кишинева спасаются от изнуряющего зноя, в том числе, и у фонтанов. Впрочем, островков свежести в городе осталось не так много. Многие из них оказались заброшенными и вызывают грусть. Фотокорреспондент Sputnik прошелся по самым известным локациям и запечатлел, как выглядят действующие столичные фонтаны.

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