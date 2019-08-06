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Самые красивые фонтаны Кишинева: островки свежести в удушливую жару

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  • Один из самых известных фонтанов Кишинева находится в центральном парке имени Штефана чел Маре и расположен прямо напротив памятника А. С. Пушкину.
  • В сквере Кафедрального собора находится несколько фонтанов. Один из них размещен перед колокольней.
  • Второй фонтан расположился на аллее по правую сторону от главного входа в Кафедральный собор.
  • Комплекс фонтанов у здания театра оперы и балета имени Марии Биешу.
  • Два фонтана обрамляют вход в здание театра.
  • Фонтан во дворе администрации президента Молдовы.
  • Вечерние часы этот фонтан подсвечивается цветами молдавского флага.
  • У здания правительства Молдовы тоже есть фонтаны.
  • Они расположены с обоих входов в здание кабинета министров.
  • Фонтан у здания железнодорожного вокзала в Кишиневе.
  • В самые знойные дневные часы люди любят отдыхать у столичных фонтанов.
  • Каскадная лестница с фонтанами в парке Валя Морилор (Комсомольское озеро) после реставрации стала выглядеть иначе. Однако это место остается одним из самых популярных для отдыха в молдавской столице.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Один из самых известных фонтанов Кишинева находится в центральном парке имени Штефана чел Маре и расположен прямо напротив памятника А. С. Пушкину.

Самые известные действующие фонтаны Кишинева можно пересчитать на пальцах одной руки - смотрите в фотоленте Sputnik, где можно спастись от жары.

В Молдову вернулась жара - в стране объявлен "желтый код". Жители и гости Кишинева спасаются от изнуряющего зноя, в том числе, и у фонтанов. Впрочем, островков свежести в городе осталось не так много. Многие из них оказались заброшенными и вызывают грусть. Фотокорреспондент Sputnik прошелся по самым известным локациям и запечатлел, как выглядят действующие столичные фонтаны.

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Теги:
фонтан


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