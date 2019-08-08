Спецоперации в Кой-Таш: что происходит у резиденции экс-президента Киргизии - фото

Вечером 7 августа в селе Кой-Таш сторонники Атамбаева отбили попытку спецназа ГКНБ задержать бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
Накануне вечером спецслужбы провели операцию по задержанию Атамбаева и применили против сторонников бывшего лидера спецсредства, те открыли ответный огонь.
Задержать экс-президента не удалось. Кроме того, несколько спецназовцев оказались в заложниках. Всего пострадали 52 человека.
Что произошло в Кыргызстане: штурм дома Атамбаева, стычки со спецназом>>>
Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статьям "Массовые беспорядки" и "Хулиганство".
Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову по итогу выборов.
Штурм дома Атамбаева — день второй. Что происходит сейчас? Читайте текстовую трансляцию наших коллег из Sputnik Кыргызстан>>>
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK