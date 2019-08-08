Спецоперации в Кой-Таш: что происходит у резиденции экс-президента Киргизии - фото

Сейчас в селе Кой-Таш, где находится резиденция экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, дежурят бригады врачей: отмечается, что за медицинской помощью из числа местных жителей обратился 21 человек, от госпитализации они отказались. Смотрите в фотоленте Sputnik, какова обстановка у резиденции бывшего главы Киргизии.

Вечером 7 августа в селе Кой-Таш сторонники Атамбаева отбили попытку спецназа ГКНБ задержать бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Накануне вечером спецслужбы провели операцию по задержанию Атамбаева и применили против сторонников бывшего лидера спецсредства, те открыли ответный огонь.

Задержать экс-президента не удалось. Кроме того, несколько спецназовцев оказались в заложниках. Всего пострадали 52 человека.

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Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову по итогу выборов.

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