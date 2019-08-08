Эффектно и чувственно: взгляд со стороны на съемки календаря Pirelli 2020 - фото

Работа над знаменитым календарем Pirelli 2020 проходила в Вероне и Париже: в фотоленте Sputnik вы увидите закулисье съемочного процесса.

Съемки самого известного в мире календаря Pirelli 2020 уже завершились. Он получил название "В поисках Джульетты". Работал в этом году итальянский фотограф Паоло Роверси.

Девять интерпретаций одной из главных в истории литературы героинь предложили американские актрисы Кристен Стюарт, Индия Мур и Яра Шахиди; британские актрисы Эмма Уотсон, Клэр Фой и Миа Гот; певица из Китая Крис Ли, испанская исполнительница Розалия и франко-итальянская художница Стелла Роверси.

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Здесь есть Джульетты, которые приходят на кастинг, отвечают на вопросы и демонстрируют свою версию классической героини. Эти прослушивания выглядели очень трогательно, так как актрисы такого уровня могут сыграть кого угодно. Но даже они здесь волновались, как начинающие.

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