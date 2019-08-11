Аэропорту "Шереметьево" 60 лет: каким он был и каким стал - уникальные фото

Смотрите в фотоленте Sputnik, как менялся московский аэропорт "Шереметьево", куда летают рейсы из молдавской столицы.

Аэропорт "Шереметьево" был открыт 11 августа 1959 года. По данным Росавиации, пассажиропоток аэропорта по итогам 2018 года составил 45 миллионов 348 тысяч человек (рост на 14,4% по сравнению с 2017 годом). Объем грузоперевозок - 308 тысяч 684 тонны (рост на 5%).

В "Шереметьево" приземляются рейсы из Кишинева, выполняемые российской авиакомпанией "Аэрофлот".

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов международного аэропорта Шереметьево с 60-летием крупнейшей воздушной гавани России, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"За прошедшие годы аэропорт внес неоценимый вклад в развитие отечественной гражданской авиации, укрепление международного авторитета нашей страны как одного из признанных лидеров в сфере обеспечения пассажирских и грузовых перевозок", - говорится в телеграмме.

Путин также обратил внимание на то, что ведущие российские и зарубежные компании выбрали "Шереметьево" в качестве аэропорта базирования и надежного стратегического партнера. Столь впечатляющие успехи достигнуты благодаря труду многих поколений и династий работников аэропорта, искренне преданных своему делу, отметил он.

Президент подчеркнул, что сегодня коллектив Шереметьево приумножает сложившиеся традиции, уделяет приоритетное внимание модернизации инфраструктуры аэропорта и реализует важные для транспортной отрасли проекты.

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