Аэропорту "Шереметьево" 60 лет: каким он был и каким стал - уникальные фото

Аэропорт "Шереметьево" был открыт 11 августа 1959 года. По данным Росавиации, пассажиропоток аэропорта по итогам 2018 года составил 45 миллионов 348 тысяч человек (рост на 14,4% по сравнению с 2017 годом). Объем грузоперевозок - 308 тысяч 684 тонны (рост на 5%).
В "Шереметьево" приземляются рейсы из Кишинева, выполняемые российской авиакомпанией "Аэрофлот".
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов международного аэропорта Шереметьево с 60-летием крупнейшей воздушной гавани России, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.
"За прошедшие годы аэропорт внес неоценимый вклад в развитие отечественной гражданской авиации, укрепление международного авторитета нашей страны как одного из признанных лидеров в сфере обеспечения пассажирских и грузовых перевозок", - говорится в телеграмме.
Путин также обратил внимание на то, что ведущие российские и зарубежные компании выбрали "Шереметьево" в качестве аэропорта базирования и надежного стратегического партнера. Столь впечатляющие успехи достигнуты благодаря труду многих поколений и династий работников аэропорта, искренне преданных своему делу, отметил он.
Президент подчеркнул, что сегодня коллектив Шереметьево приумножает сложившиеся традиции, уделяет приоритетное внимание модернизации инфраструктуры аэропорта и реализует важные для транспортной отрасли проекты.
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