Путин на мотоцикле на байк-шоу "Ночных волков" в Севастополе - фото

Смотрите в фотоленте Sputnik, как российский лидер приехал на мотоцикле "Урал" на международное байк-шоу в Севастополе.

Президент России Владимир Путин приехал 10 августа на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Кроме того, российский лидер стал одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический", пообщался с исполнителями главных ролей и дал высокую оценку их работе.

"Ночные Волки" называют ежегодное шоу главным событием мотосезона в России. На крымских магистралях от Керчи до Севастополя в дни фестиваля можно увидеть мотоциклы с номерами даже сибирских и дальневосточных регионов страны.

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