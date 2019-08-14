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Добро пожаловать на Марс: необычные виды долины Кызыл-Чин на Алтае

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© Sputnik / Andrei Kaspirishin
Туристам объясняют, что большое содержание ртути в горной породе придает ей красноватый оттенок.

Если вы хотите представить себя космическим путешественником, исследователем Марса, то вам не обязательно ждать, пока объявят набор добровольцев в первую марсианскую экспедицию.

Приезжайте в Горный Алтай, в урочище Кызыл-Чин, где вы найдете самые настоящие марсианские пейзажи. Это урочище уже давно называют Марсом на Алтае - а все из-за необычных "цветных гор" где смешались красные, желтые, оранжевые и зеленые оттенки.

Совершенно неземные пейзажи находятся недалеко от Чуйского тракта, между Курайской и Чуйской степями. Здесь течет река Кызыл-Чин, а в ее долине разноцветными слоями располагаются невысокие и пологие разноцветные горы, из-за которых это место и стало популярным у туристов, путешествующих по России.

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Теги:
туризм


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