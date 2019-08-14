Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез - фото

Люди, живущие или оказавшиеся по случаю на французском острове Реюньон, стали очевидцами запоминающегося зрелища.

Проснувшийся Питон-де-ла-Фурнез "выдал" огромное количество пепла и лавы, которая стекает вниз множественными потоками.

Вулкан принадлежит к разряду щитовых и имеет высоту 2632 метра.

К счастью, огнедышащее жерло находится вдали от населенных городов и не представляет большой опасности для населения и туристов, приезжающих на остров в Индийском Океане для того, чтобы насладиться экзотикой, пляжами, водопадами и каньонами.

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