21:50 14 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.64
  • USD17.51
  • RUB0.27
  • RON4.16
  • UAH0.70
Поиск
Фото

Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез - фото

Получить короткую ссылку
19 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© AFP 2019 / Richard Bouhet
Потоки лавы.

Люди, живущие или оказавшиеся по случаю на французском острове Реюньон, стали очевидцами запоминающегося зрелища.

Проснувшийся Питон-де-ла-Фурнез "выдал" огромное количество пепла и лавы, которая стекает вниз множественными потоками.

Вулкан принадлежит к разряду щитовых и имеет высоту 2632 метра.

К счастью, огнедышащее жерло находится вдали от населенных городов и не представляет большой опасности для населения и туристов, приезжающих на остров в Индийском Океане для того, чтобы насладиться экзотикой, пляжами, водопадами и каньонами.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Кратер вулкана вместо гриля, или Экстремальное барбекю по-испански - видео
Вулкан Этна проснулся - видео


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез - фото
Первая женщина-арбитр Суперкубка УЕФА
Знакомьтесь: она будет судить Суперкубок УЕФА
Успенский пост 2019
Успенский пост - 2019: календарь питания по дням

Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться