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Эксклюзив: российский исполнитель и бельцкая певица сняли клип в Молдове

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  • Российский исполнитель Mishel Dar на съемках клипа в Молдове
  • Бельчанка Юлия Ильенко вместе Mishel Dar исполнила песню Tears
  • Одно из мест съемок - село Вэратик
  • Иногда Mishel Dar приходилось менять профессию, но чего не сделаешь для красивых кадров
  • Съемочная команда готовит артистов к съемке
  • Бельчанка Юлия Ильенко на съемках клипа с Mishel Dar в Молдове
  • Съемки клипа на песню Mishel Dar в Молдове
  • Российский исполнитель Mishel Dar на съемках клипа в Молдове
  • Бельчанка Юлия Ильенко на съемках клипа с Mishel Dar в Молдове
  • Юлия Ильенко и Mishel Dar сняли клип в Молдове
  • Юлия Ильенко и Mishel Dar сняли клип в Молдове
  • Юлия Ильенко и Mishel Dar сняли клип в Молдове
  • Российский исполнитель Mishel Dar на съемках клипа в Молдове
  • Бельчанка Юлия Ильенко на съемках клипа с Mishel Dar в Молдове
  • Российский исполнитель Mishel Dar на съемках клипа в Молдове
  • Юлия Ильенко и Mishel Dar сняли клип в Молдове
  • Российский исполнитель Mishel Dar на съемках клипа в Молдове
  • Бельчанка Юлия Ильенко на съемках клипа с Mishel Dar в Молдове
  • Российский исполнитель Mishel Dar на съемках клипа в Молдове
  • Юлия Ильенко и Mishel Dar сняли клип в Молдове
  • Российский исполнитель Mishel Dar на съемках клипа в Молдове
© Sputnik / Yana Zaharova
Российский исполнитель Mishel Dar на съемках клипа в Молдове.

Смотрите в фотоленте Sputnik эксклюзивный репортаж со съемок клипа российского исполнителя Mishel Dar и бельчанки Юлии Ильенко, которые решили проводить видеосъемку на севере Молдовы.

Дуэтная песня Tears, которую написал Mishel, появится 8 сентября. Вместе с композицией презентуют и сам клип, съемки которого прошли 13-14 августа на севере республики. 

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© Sputnik /
За кулисами: как снимали клип KEYA и сестры Влад

Российский исполнитель решил, что пора вернуться к истокам и снять работу именно в Молдове. Именно здесь, как утверждает Mishel, его корни.

Съемочная команда трудилась практически непрерывно в течение двух суток, начиная работу на рассвете и заканчивая намного позже захода солнца.

Расстояние между площадками не испугало артистов - снимали в муниципии Бельцы, Единецком и Рышканском районах.

Mishel рассказал Sputnik, что сложности возникли из-за сильной жары, которая осложняла работу команды. Но результатом он доволен и уверен, что клип понравится публике.

Артист настолько впечатлен красотами Молдовы, что готов рекомендовать нашу страну, как интересное туристическое направление.

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