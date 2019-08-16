Эксклюзив: российский исполнитель и бельцкая певица сняли клип в Молдове

Смотрите в фотоленте Sputnik эксклюзивный репортаж со съемок клипа российского исполнителя Mishel Dar и бельчанки Юлии Ильенко, которые решили проводить видеосъемку на севере Молдовы.

Дуэтная песня Tears, которую написал Mishel, появится 8 сентября. Вместе с композицией презентуют и сам клип, съемки которого прошли 13-14 августа на севере республики.

Российский исполнитель решил, что пора вернуться к истокам и снять работу именно в Молдове. Именно здесь, как утверждает Mishel, его корни.

Съемочная команда трудилась практически непрерывно в течение двух суток, начиная работу на рассвете и заканчивая намного позже захода солнца.

Расстояние между площадками не испугало артистов - снимали в муниципии Бельцы, Единецком и Рышканском районах.

Mishel рассказал Sputnik, что сложности возникли из-за сильной жары, которая осложняла работу команды. Но результатом он доволен и уверен, что клип понравится публике.

Артист настолько впечатлен красотами Молдовы, что готов рекомендовать нашу страну, как интересное туристическое направление.

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