Эксклюзив: российский исполнитель и бельцкая певица сняли клип в Молдове

Дуэтная песня Tears, которую написал Mishel, появится 8 сентября. Вместе с композицией презентуют и сам клип, съемки которого прошли 13-14 августа на севере республики.
Российский исполнитель решил, что пора вернуться к истокам и снять работу именно в Молдове. Именно здесь, как утверждает Mishel, его корни.
Съемочная команда трудилась практически непрерывно в течение двух суток, начиная работу на рассвете и заканчивая намного позже захода солнца.
Расстояние между площадками не испугало артистов - снимали в муниципии Бельцы, Единецком и Рышканском районах.
Mishel рассказал Sputnik, что сложности возникли из-за сильной жары, которая осложняла работу команды. Но результатом он доволен и уверен, что клип понравится публике.
Артист настолько впечатлен красотами Молдовы, что готов рекомендовать нашу страну, как интересное туристическое направление.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK