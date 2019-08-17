Самые яркие кадры недели - фотолента

Лица известные и совсем незнакомые, события различного характера, цивилизация и стихия, современные города и дальняя глубинка, передовые технологии и вековые традиции.
Все это вместила фотолента, подготовленная по итогам последних семи дней.
Так выглядит наш мир - мозаичный, красочный, многоликий.
Фотографы еще раз доказали, что запоминающийся, а то и уникальный снимок можно сделать всегда - был бы талант и капелька везения!
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