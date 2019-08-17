12:54 17 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.51
  • USD17.50
  • RUB0.26
  • RON4.13
  • UAH0.69
Поиск
Фото

Самые яркие кадры недели - фотолента

Получить короткую ссылку
38 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© AP Photo / Rodrigo Abd
Участницы Панамериканских игр в Лиме, Перу

Лица известные и совсем незнакомые, события различного характера, цивилизация и стихия, современные города и дальняя глубинка, передовые технологии и вековые традиции.

Все это вместила фотолента, подготовленная по итогам последних семи дней.

Так выглядит наш мир - мозаичный, красочный, многоликий.

Фотографы еще раз доказали, что запоминающийся, а то и уникальный снимок можно сделать всегда - был бы талант и капелька везения!

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Дом вокруг электрического столба: в Молдове нет ничего невозможного - фото
Эффектно и чувственно: взгляд со стороны на съемки календаря Pirelli 2020 - фото


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Юлия Ильенко и Mishel Dar сняли клип в Молдове
Эксклюзив: российский исполнитель и бельцкая певица сняли клип в Молдове
Путин о награждении экипажа аварийно севшего A321
Путин объявил о награждении экипажа аварийно севшего A321 - видео
Молдавские национальные музыкальные инструменты
Молдавские национальные музыкальные инструменты

Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться