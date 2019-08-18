Эпоха до интернета: как проводили лето дети в СССР

Как вы можете убедиться, ребята вовсе не скучали.

Вот только развлечения были другие. Качели, детские городки, настольные и подвижные игры, общение с природой и с братьями "нашими меньшими".

Нетехнологично? Да. Зато более полезно для здоровья.

Впрочем, что мешает смешать в разумных дозах "сверхновое" и "хорошо забытой старое"? Хороший вопрос...

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