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Встреча президентов Путина и Макрона во Франции - фотолента

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© Sputnik / Alexei Druzhinin
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон - рукопожатие.

Переговоры Путина и Макрона прошли в понедельник в Форте Брегансон на юге Франции и продолжались более трех с половиной часов.

Основная часть встречи двух лидеров прошла в закрытом для прессы режиме. В ходе пресс-конференции перед переговорами стороны заявили, что предметом рассмотрения станут архитектура европейской безопасности и мировая политическая повестка.

Диалог французского и российского президентов состоялся за несколько дней до саммита G7, который пройдет во французском Биаррице 24-26 августа.

В нашей фотоленте - моменты встречи двух лидеров и живописные виды президентской резиденции на Лазурном берегу.

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