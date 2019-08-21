Тайны самой старой в Молдове деревянной церкви – фото

Деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы в Кишиневе - настоящее средневековое сокровище, часть культуры нашего народа. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит старейшая в республике деревянная церковь.

Она находится в "Ворот города" при въезде в молдавскую столицу. Святыню построили в 1642 году, использую древесину дубов, которые росли в кодрах Калараша. Возведением занимались монахи монастыря Хыржаука, где церковь и построили первоначально. До 1821 года христиане посещали это место, а затем монахи попросили благословения у митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони, чтобы демонтировать здание, а на ее месте построить каменную церковь.

Легенда гласит, что деревянную церковь выкупили крестьяне из Хиришень, которые ее переместили. Так она просуществовала до 1928 года, пока в селе не возвели новую церковь. Из-за оползней деревянную обитель забросили.

Колокола не звонили десятилетиями

Когда о церкви забыли, то спустя какое-то время ее крыша рухнула, а колокольня рассыпалась. Только в 2009 году батюшка Серджиу Курник предложил ее реставрировать. В 2010-м ее перевезли в Кишинев.

Восстановление завершили в рекордные сроки - всего за полтора года.

"Уже в третий раз церковь возвели заново. Мы использовали 400 старых балок, которые пронумеровали и вернули на то место, где они были изначально. Если посмотреть внимательно, то края балок сделаны по методу "ласточкиного хвоста". Это древняя техника, которая защищает церковь при землетрясениях. Эта церковь ничего не боится", - рассказал Sputnik Серджиу Курник.

Древние иконы

Иконы, которые есть в церкви, очень старые. Они датированы XVII, XVIII и XIX веками. Большинство уже пришлось реставрировать.

Одну из икон, где изображена встреча Христа и Самарянки, нарисовал молдавский художник. На ней можно увидеть образа, орнамент и одежду молдавского народа.

Есть и другая икона, выполненная на полотне. На ней изображен момент, когда апостолы спускают Христа с креста. Это редкая икона с рельефной живописью. Ее предстоит отреставрировать.

В церкви представлена и другая святыня - икона, которую нарисовали монахи Афона.

Очереди на год на венчание

Решившие связать свои судьбы именно в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Кишиневе, вынуждены вставать в очередь за полтора года до венчания.

Батюшка рассказал, что количество желающих венчаться здесь намного выше, чем имеющееся для этого время.

"Даже никогда не переступавшие порог этой церкви, войдя, говорят, что уже будто были здесь. Все это потому, что мы храним в душе наследие предков, которые молились здесь 370 лет. Многие молодые люди хотят быть ближе к молдавским традициям, идти по нашему ковру, а не по золоту и мрамору", - пояснил батюшка.

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