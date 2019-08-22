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Природа Зеленого континента во всей красе и многообразии: итоги фотоконкурса

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Снимок Quoll Reflections фотографа Charles Davis, победивший в категории Portfolio конкурса 2019 Australian Geographic Nature Photographer of the Year.

2019 Australian Geographic Nature Photographer of the Year назвал своих победителей.

Жюри оценило работы фотографов-натуралистов, посвященные дикой природе самой Австралии, а также Новой Зеландии, Антарктики и Новой Гвинеи. До конца осени снимки можно будет увидеть в Сиднее, а также в South Australian Museum (Аделаида), который выступил в качестве продюсера экспозиции.

В нашей фотоленте - снимок-победитель - «Гибель финвала» - и лауреаты в разнообразных номинациях конкурса.

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