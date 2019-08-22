13:57 22 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.75
  • USD17.79
  • RUB0.27
  • RON4.18
  • UAH0.71
Поиск
Фото

Тайна "скалы любви" и другие невероятные пейзажи севера Молдовы - фото

Получить короткую ссылку
Тема:
Узнай Молдову! (358)
32 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Вид со скалы любви на озеро у села Вэратик
  • Водохранилище Костешты-Стынка начинается у села Вэратик
  • Проселочная дорога в селе Вэратик, которая ведет к скале любви
  • Дорога к селу Вэратик на севере Молдовы
  • Сухая растительность на молдавском лугу
  • Водохранилище Костешты-Стынка у села Вэратик
  • Река Чугур рядом с селом Вэратик, в которую, по легенде, превратился местный юноша
  • Человек в лодке на водохранилище Костешты-Стынка у села Вэратик
  • Вид на мост, ведущий к селу Вэратик
  • Скалы в селе Вэратик
  • Сад в молдавском селе
  • Корова переходит ручей в селе Вэратик
  • Стадо коров с пастушкой у села Вэратик
  • Ручей, который ведет к водопаду в селе Вэратик
  • Дорога к водопаду в селе Вэратик лежит через ущелье
  • Ущелье, где находится водопад в селе Вэратик
  • Водопад в селе Вэратик
  • Ночь на берегу водохранилища Костешть-Стынка в селе Вэратик
  • Полнолуние в селе Вэратик
  • Холмистая местность рядом с селом Глинжены
  • Лето в Молдове
  • Холмистая местность рядом с селом Глинжены
  • Подсолнухи под палящим солнцем
  • Поля и холмы Молдовы
© Sputnik / Yana Zaharova
Вид со "скалы любви" на озеро у села Вэратик.

Увидев большинство из этих фотографий, многие могут подумать, что такие места есть где-нибудь в Ирландии, но не в Молдове. Однако это не так - смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит "скала любви" и другие живописные места на севере республики.

Костештское водохранилище - второе по величине после Дубоссарского. Начальная его часть пролегает по руслу реки Чугур, а после ее слияния с Прутом продолжается вдоль русла последнего. 

Мало кто знает – в Молдове есть храм, которому может быть более 1500 лет>>>

Чаще всего на берегу водохранилища Костешты-Стынка туристы предпочитают бывать в селе Дуруитоаря Веке. Но не менее красивы пейзажи рядом с селом Вэратик, где река Чугур разливается в голубое озеро, окружаемое скалами. Одна из них носит название "скала любви".

История, пронесенная сквозь время
Деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Тайны самой старой в Молдове деревянной церкви – фото
19

Легенда гласит, что очень давно жили в одном из молдавских сел двое молодых людей - красавица, но дочь крестьянки, и видный сын местного боярина. Они сильно полюбили друг друга, но им приходилось прятаться среди скал и ущелий, потому что никто в семьях не замечал их чувств.

Возлюбленные спустя время решили соединить свои судьбы и сыграть такую свадьбу, о которой услышали бы на другом берегу Прута. Но когда парень захотел попросить руки возлюбленной, его строгий отец запретил даже видеться с девушкой.

Молдавские сказки во плоти - куда отправиться туристам>>>

Тогда молодые люди решили сбежать. Они поднялись на самую высокую скалу, положили обручальные кольца на землю и... прыгнули вниз вместе. По легенде, молодой человек превратился в реку, которая сейчас носит название Чугур и течет у подножия скалы, в которую превратилась девушка. Именно это место позже назвали "скалой влюбленных" - символизирующей вечность чувства. 

девушки в национальных костюмах
© Sputnik / Miroslav Rotari
Национальные костюмы Молдовы - культурное наследие народа
14

В День влюбленных многие туристы отправляются в Верону к балкону Ромео и Джульетты, а жители сел Дуруитоаря и Вэратик не только в праздник Драгобете, а в течение года поднимаются на "скалу влюбленных", чтобы поклясться друг другу в верности.

Говорят, что ночью, когда над этим местом восходит полная луна, сын боярина и дочь крестьянки гуляют здесь, взявшись за руки. Местные жители утверждают, что если кто-то попробует следить за ними, тот будет тут же обращен в камень, и останется там навсегда. Поэтому, уверены сельчане, склоны у реки Чугур скалистые.

Кстати, если пройти по ущелью немного дальше, то можно увидеть водопад, скрытый от многих глаз. Смотрите в фотоленте, как выглядят эти и другие красоты севера нашей республики.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Узнай Молдову! (358)

По теме

Загадочная Молдова: какие тайны хранит вековой лес "Плаюл Фагулуй"
Старинные храмы Молдовы - историческое наследие страны
Как легендарный барон Мюнхгаузен связан с историей Бендерской крепости


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Встреча президентов Путина и Макрона во Франции - фотолента
Курорт писателей в Армении может погибнуть
Союз писателей Армении ищет миллионы: его дом творчества обветшал - видео
Запасы золота в мире и в Молдове
Золото в закромах: запасы стран мира и резерв Молдовы

Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться