Тайна "скалы любви" и другие невероятные пейзажи севера Молдовы - фото

Костештское водохранилище - второе по величине после Дубоссарского. Начальная его часть пролегает по руслу реки Чугур, а после ее слияния с Прутом продолжается вдоль русла последнего.
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Чаще всего на берегу водохранилища Костешты-Стынка туристы предпочитают бывать в селе Дуруитоаря Веке. Но не менее красивы пейзажи рядом с селом Вэратик, где река Чугур разливается в голубое озеро, окружаемое скалами. Одна из них носит название "скала любви".
История, пронесенная сквозь время
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Sputnik / Miroslav Rotari
Легенда гласит, что очень давно жили в одном из молдавских сел двое молодых людей - красавица, но дочь крестьянки, и видный сын местного боярина. Они сильно полюбили друг друга, но им приходилось прятаться среди скал и ущелий, потому что никто в семьях не замечал их чувств.
Возлюбленные спустя время решили соединить свои судьбы и сыграть такую свадьбу, о которой услышали бы на другом берегу Прута. Но когда парень захотел попросить руки возлюбленной, его строгий отец запретил даже видеться с девушкой.
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Тогда молодые люди решили сбежать. Они поднялись на самую высокую скалу, положили обручальные кольца на землю и... прыгнули вниз вместе. По легенде, молодой человек превратился в реку, которая сейчас носит название Чугур и течет у подножия скалы, в которую превратилась девушка. Именно это место позже назвали "скалой влюбленных" - символизирующей вечность чувства.
В День влюбленных многие туристы отправляются в Верону к балкону Ромео и Джульетты, а жители сел Дуруитоаря и Вэратик не только в праздник Драгобете, а в течение года поднимаются на "скалу влюбленных", чтобы поклясться друг другу в верности.
Говорят, что ночью, когда над этим местом восходит полная луна, сын боярина и дочь крестьянки гуляют здесь, взявшись за руки. Местные жители утверждают, что если кто-то попробует следить за ними, тот будет тут же обращен в камень, и останется там навсегда. Поэтому, уверены сельчане, склоны у реки Чугур скалистые.
Кстати, если пройти по ущелью немного дальше, то можно увидеть водопад, скрытый от многих глаз. Смотрите в фотоленте, как выглядят эти и другие красоты севера нашей республики.
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