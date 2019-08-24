В Молдове не забывают воинов-освободителей - фото

В Молдове 24 августа отметили юбилей окончания Ясско-Кишиневской наступательной операции советских войск, в ходе которой в 1944 году территория нашей страны была освобождена от фашистов.

С форсирования Днестра в районе села Шерпень в августе 1944-го началась Ясско-Кишиневская операция, одна из самых результативных в истории Второй мировой войны.

В результате этого военного предприятия была разгромлена более чем полумиллионная группировка противника, прикрывавшая балканское направление, освобождена Молдова, а союзник Германии Румыния была выведена из войны.

Утром 24 августа в Кишиневе на мемориале воинской славы "Вечность" состоялась церемония возложения цветов. Память воинов-героев почтили президент страны, спикер, депутаты, представители общественных организаций, дипломаты.

В возложении цветов участвовал посол России в Молдове Олег Васнецов.

Памятные мероприятия продолжились на Мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм". В торжественной церемонии принял участие министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, который прибыл в Молдову по приглашению президента РМ Игоря Додона.

Также в Кишиневе состоялось открытие отреставрированного памятника героям-освободителям столицы, установленного перед зданием Академии наук Молдовы.

Вечером кишиневцев и гостей столицы ожидал праздничный концерт на площади Великого национального собрания.