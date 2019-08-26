Саммит "Группы семи" - фоторепортаж из французского Биаррица

"Группа семи" или G7 – неформальное объединение, куда входят Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия, Канада, а также Европейский союз. Появился из формата "Большой восьмерки", который существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.

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