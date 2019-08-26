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Саммит "Группы семи" - фоторепортаж из французского Биаррица

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  • Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон на глазах у своей супруги Брижит по-дружески целует канцлера Германии Ангелу Меркель.
  • Меланья Трамп обменялась поцелуями с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, после чего супруг взял ее за руку.
  • На полях саммита G7 в Биарицце глава Евросовета Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смогли достичь прогресса по ситуации вокруг Brexit.
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на G7. Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без договоренностей с Брюсселем.
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на G7.
  • Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметили на саммите G7 во Франции.
  • Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп договорились создать двустороннюю рабочую группу по особым экономическим отношениям (Special Relationship Economic Working Group, SREWG), говорится в заявлении канцелярии премьера, распространенном по итогам встречи лидеров на проходящем в Биаррице саммите G7.
  • Формат Большой восьмерки работал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий на Украине и присоединения Крыма к России участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.
  • Дональд Трамп и Ангела Меркель. Дружеский поцелуй.
  • Яркие моменты саммита G7.
  • Дружеский поцелуй Дональда Трампа и Брижит Макрон.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что присоединение России к следующему саммиту Большой семерки было бы полезным, но не все лидеры согласны с этим.
  • Лидеры G7 выступили за усиление координации с Россией.
  • Формат Большой восьмерки работал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7.
© AFP 2019 / FRANCOIS MORI
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит.

Саммит глав государств и правительств G7 проходит в Биаррице с 24 по 26 августа и знаменует важнейший момент председательства Франции в "Группе семи".

"Группа семи" или G7 – неформальное объединение, куда входят Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия, Канада, а также Европейский союз. Появился из формата "Большой восьмерки", который существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.

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