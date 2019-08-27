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Молдова празднует 28 лет с момента провозглашения независимости

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Тема:
День независимости: Республике Молдова 28 лет (34)
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  • Празднование Дня независимости в Молдове
  • Празднование Дня независимости в Молдове
  • Празднование Дня независимости в Молдове
  • Празднование Дня независимости в Молдове
  • Празднование Дня независимости в Молдове
  • Празднование Дня независимости в Молдове
© Sputnik / Miroslav Rotari
Возложение цветов к памятнику Штефану чел Маре в Кишиневе.

Декларация о независимости Республики Молдова была принята парламентом страны 27 августа 1991 года.

Во вторник Молдова празднует 28 лет с момента провозглашения независимости: состоялись возложения цветов в Кишиневе, руководители страны и иностранных держав поздравили народ Молдовы с праздником.

Независимая Молдова: этапы становления
© Sputnik / Nicolai Kibich
Основные этапы становления Молдовы как независимого государства

А вечером запланировано общение членов правительства с согражданами и концерты по всей стране.

Декларация о независимости Республики Молдова была принята парламентом страны 27 августа 1991 года на основании решения Великого национального собрания.

Молдова была провозглашена суверенным и независимым государством, которое может "свободно, без вмешательства извне решать свое настоящее и будущее в соответствии с идеалами и святыми устремлениями народа в историческом и этническом пространстве его становления".

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Тема:
День независимости: Республике Молдова 28 лет (34)

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