Декларация о независимости Республики Молдова была принята парламентом страны 27 августа 1991 года.

Во вторник Молдова празднует 28 лет с момента провозглашения независимости: состоялись возложения цветов в Кишиневе, руководители страны и иностранных держав поздравили народ Молдовы с праздником.

А вечером запланировано общение членов правительства с согражданами и концерты по всей стране.

Декларация о независимости Республики Молдова была принята парламентом страны 27 августа 1991 года на основании решения Великого национального собрания.

Молдова была провозглашена суверенным и независимым государством, которое может "свободно, без вмешательства извне решать свое настоящее и будущее в соответствии с идеалами и святыми устремлениями народа в историческом и этническом пространстве его становления".

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