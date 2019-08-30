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Самые яркие фото недели. 24 - 30 августа

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© Sputnik / Eugene Odinokov
Музыкант Селвин Бирчвуд во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.

Последняя "полноценная" неделя лета изобиловала интересными, волнующими и просто-напросто зрительно привлекательными событиями.

Политика, социальные протесты, природная среда, туризм, фестивали, карнавалы - на всех этих "площадках" фотографы сумели поймать мгновения, достойные внимания широкой публики.

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