Самые яркие фото недели. 24 - 30 августа

Последняя "полноценная" неделя лета изобиловала интересными, волнующими и просто-напросто зрительно привлекательными событиями.

Политика, социальные протесты, природная среда, туризм, фестивали, карнавалы - на всех этих "площадках" фотографы сумели поймать мгновения, достойные внимания широкой публики.

Лучшие снимки - в нашей подборке.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK