"Ленинград" дал свой "финальный концерт" в Кишиневе - фото

Группировка "Ленинград" во главе с Сергеем Шнуровым дала в Кишиневе "Финальный концерт" в пятницу вечером. Мероприятие прошло в столичном "Дендрарии" и собрало тысячи зрителей, многие из которых приехали на выступление из Одессы.

Ранее Шнуров анонсировал прощальный тур "Ленинграда". Он объяснил закрытие группы окончанием "эпохи застоя". Сейчас, по мнению Шнурова, застойные времена закончились, а значит, существование группы перестало быть целесообразным. При этом музыкант допустил, что когда-нибудь снова соберет коллектив.

В 2008 году создатель группы временно распускал коллектив, однако собрал его снова спустя два года.

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