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"Ленинград" дал свой "финальный концерт" в Кишиневе - фото

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  • Фронтмен группы часто спускался поближе к публике
  • Группировка Ленинград выступила с финальным концертом в Кишиневе
  • Группировка Ленинград выступила с финальным концертом в Кишиневе
  • Группировка Ленинград выступила с финальным концертом в Кишиневе
  • Группировка Ленинград выступила с финальным концертом в Кишиневе
  • Группировка Ленинград выступила с финальным концертом в Кишиневе
  • Рэпер ST спел вместе с Сергеем Шнуровым в Кишиневе
  • Группировка Ленинград выступила с финальным концертом в Кишиневе
  • Группировка Ленинград выступила с финальным концертом в Кишиневе
  • Группировка Ленинград выступила с финальным концертом в Кишиневе
  • Рэпер ST спел вместе с Сергеем Шнуровым в Кишиневе
  • Зрители на концерте группировки Ленинград в Киишиневе
  • Группировка Ленинград выступила с финальным концертом в Кишиневе
  • Группировка Ленинград выступила с финальным концертом в Кишиневе
  • Группировка Ленинград выступила с финальным концертом в Кишиневе
  • Группировка Ленинград выступила с финальным концертом в Кишиневе
© Sputnik / Yana Zaharova
Группировка "Ленинград" выступила с "финальным концертом" в Кишиневе.

Смотрите в фотоленте Sputnik яркие моменты концерта российского коллектива в молдавской столице.

Группировка "Ленинград" во главе с Сергеем Шнуровым дала в Кишиневе "Финальный концерт" в пятницу вечером. Мероприятие прошло в столичном "Дендрарии" и собрало тысячи зрителей, многие из которых приехали на выступление из Одессы. 

Триумф рок-н-ролла в Кишиневе
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Ранее Шнуров анонсировал прощальный тур "Ленинграда". Он объяснил закрытие группы окончанием "эпохи застоя". Сейчас, по мнению Шнурова, застойные времена закончились, а значит, существование группы перестало быть целесообразным. При этом музыкант допустил, что когда-нибудь снова соберет коллектив.

В 2008 году создатель группы временно распускал коллектив, однако собрал его снова спустя два года.

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