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Первый раз в первый класс — как в Молдове прошли школьные линейки - фото

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  • Primul clopoțel, la Liceul Teoretic Principesa Natalia Dadiani.
  • Primul clopoțel, la Liceul Teoretic Principesa Natalia Dadiani.
  • Выступает директор лицея Ана Георгицэ.
  • Directoarea liceului, Ana Gheorghiță, cu un cuvânt de felicitare la Primul Clopoțel.
  • Bobocii, la careu.
  • Bobocii, la careu.
  • Bobocii, la careu
  • Careul organizat în prima zi de școală la Liceul Teoretic Principesa Natalia Dadiani.
  • Elevi și eleve, în clasa întâi
  • Elevi și eleve, în clasa întâi
  • Elevi și eleve, în clasa întâi
  • Cu toba, la careu.
  • Careul organizat în prima zi de școală la Liceul Teoretic Principesa Natalia Dadiani.
  • Careul organizat în prima zi de școală la Liceul Teoretic Principesa Natalia Dadiani.
  • Careul organizat în prima zi de școală la Liceul Teoretic Principesa Natalia Dadiani.
  • Hora, în prima zi de școală, la Liceul Teoretic Principesa Natalia Dadiani din Capitală.
  • Hora, în prima zi de școală, la Liceul Teoretic Principesa Natalia Dadiani din Capitală.
  • Primul sunet.
  • Primul sunet, la Liceul Teoretic Principesa Natalia Dadiani din Capitală.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Первый звонок в лицее имени княгини Натальи Дадиани.

Традиционные линейки состоялись 2 сентября во всех доуниверситетских учебных заведениях.

В кишиневском теоретическом лицее имени княгини Натальи Дадиани родители, учителя, представители министерства образования, культуры и исследований собрались, чтобы разделить праздник с 1361 учеником. В этом году впервые переступили порог школы 132 первоклассника.

Школьники читают книги в библиотеке
© Fotolia / Tyler Olson
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Директор лицея Ана Георгицэ тепло поздравила детей с праздником, и пригласила их продолжить путешествие по миру знаний.

Лицей был основан полвека назад, и за прошедшие годы в учебном заведении сложились богатые традиции преподавания.

В этом году в лицее открылись 46 классов: 16 начальных, 23 гимназических и 7 лицейских. Из них 22 класса имеют эстетический профиль: хореография, популярный и современный танец, театральное искусство и изобразительное искусство.

В лицее трудятся 101 преподаватель и 26 вспомогательных работников.

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