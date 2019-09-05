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Равнение на звезд — иконы стиля 2019 по версии журнала "People"

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© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Американский актер Ник Джонас и индийская актриса и продюсер Приянка Чопра на красной дорожке в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля.

В этом году рейтинг имеет одну характерную особенность - его возглавила звездная индийско-американская пара.

Влиятельный  американский еженедельный журнал о знаменитостях People представил свою версию топа самых стильных звезд кино, музыкальной сцены и подиума на 2019 год.

Все прочих "коллег по шоубизовскому цеху" опередила звездная пара — индийская актриса Приянка Чопрa и ее муж, американский певец и композитор Ник Джонас. Интересно, что 37-летняя актриса стала первой индианкой, которая оказалась на первой строчке этого топа. 

В список самых стильных звезд журнал также включил актера Билли Портера, теннисистку Серену Уильямс, певицу и актрису Дженнифер Лопес, звезд сцены Леди Гага и Селин Дион.

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Равнение на звезд — иконы стиля 2019 по версии журнала "People"
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