Равнение на звезд — иконы стиля 2019 по версии журнала "People"

В этом году рейтинг имеет одну характерную особенность - его возглавила звездная индийско-американская пара.

Влиятельный американский еженедельный журнал о знаменитостях People представил свою версию топа самых стильных звезд кино, музыкальной сцены и подиума на 2019 год.

Все прочих "коллег по шоубизовскому цеху" опередила звездная пара — индийская актриса Приянка Чопрa и ее муж, американский певец и композитор Ник Джонас. Интересно, что 37-летняя актриса стала первой индианкой, которая оказалась на первой строчке этого топа.

В список самых стильных звезд журнал также включил актера Билли Портера, теннисистку Серену Уильямс, певицу и актрису Дженнифер Лопес, звезд сцены Леди Гага и Селин Дион.

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