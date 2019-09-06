Королева эпатажа: самые эффектные, сексуальные и провокационные наряды Ники Минаж

Звезда американского шоубиза, урожденная О́ника Таня Мараж, проявила оригинальность не только в выборе сценического имени.
"Изумлять и оставлять без дара речи" - таким принципом, похоже, руководствуется 37-летняя дива, известная как певица, рэпер, автор-исполнитель и актриса.
Горячая кровь дамы, которая появилась на свет в тропической республике Тринидад и Тобаго, постоянно толкает ее на новые творческие проекты. А также - на увлечение абсолютно экзотическим "луком" и стилем поведения.
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