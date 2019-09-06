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Королева эпатажа: самые эффектные, сексуальные и провокационные наряды Ники Минаж

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© AFP 2019 / Mike Coppola
На мероприятии "Manus x Machina: Fashion In An Age Of Technology" Costume Institute Gala в Метрополитен-музее в Нью-Йорке

Звезда американского шоубиза, урожденная О́ника Таня Мараж, проявила оригинальность не только в выборе сценического имени.

"Изумлять и оставлять без дара речи" - таким принципом, похоже, руководствуется 37-летняя дива, известная как певица, рэпер, автор-исполнитель и актриса.

Горячая кровь дамы, которая появилась на свет в тропической республике Тринидад и Тобаго, постоянно толкает ее на новые творческие проекты. А также - на увлечение абсолютно экзотическим "луком" и стилем поведения.

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Королева эпатажа: самые эффектные, сексуальные и провокационные наряды Ники Минаж
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