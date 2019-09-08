Другой мир: Ухань - седьмой по численности населения город в Китае

Глава немецкого правительства Ангела Меркель, завершив накануне свое пребывание в Пекине, начала свой первый визит в город Ухань, расположенный в центре Китая, который имеет давнюю историю сотрудничества с Германией. Смотрите на фото, как впечатляюще выглядит этот китайских город.

Его еще называют студенческой столицей. В Ухане живет почти 10 млн человек, но это всего лишь седьмой по численности населения город Поднебесной.

Ухань является известным в Китае историко-культурным городом государственного значения, одним из главных городов центральной части Китая, важнейшей промышленной базой страны, научно-образовательным центром и комплексным узлом транспортных сообщений.

Ухань имеет в своём непосредственном подчинении 13 административных районов, 3 государственные зоны по освоению новейших высоких технологий. Площадь города насчитывает 8569 квадратных километров.

Ухань – один из шести городов Китая, где открыты консульства иностранных государств. Франция, США, Южная Корея, Великобритания и другие страны уже открыли в Ухане генеральные консульства.

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