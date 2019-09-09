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Как менялись идеалы красоты на протяжении века: фото самых роскошных женщин

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  • Идеал женской красоты Девушки Гибсона, созданный американским иллюстратором Чарльзом Дана Гибсоном
  • Американская актриса немого кино Элис Джойс
  • Секс-символ 1930-х актриса американская актриса Джин Харлоу
  • Американская актриса Кэтрин Хепберн. На протяжении 60 лет она была ведущей актрисой в Голливуде, а также номинировалась на премию Оскар двенадцать раз и была удостоена этой премии четырежды — больше, чем любой другой актер или актриса в истории.
  • Секс-символ 50-х годов прошлого века Мэрилин Монро в знаменитой сцене из фильма Зуд седьмого года
  • Икона стиля - британская актриса, фотомодель, танцовщица и гуманитарный деятель Одри Хепберн. Американским институтом киноискусства Одри Хепберн была поставлена на третье место в списке величайших актрис американского кино.
  • Американская актрисаФэрра Фосетт во время съемок сериала Celebrity Challenge of the Sexes в Калифорниии
  • Австралийская супермодель Эль Макферсон демонстрирует творение Todd Oldham во время модного показа в Нью-Йорке
  • Британка Кейт Мосс в 1990-х и 2000-х годах считалась самой высокооплачиваемой моделью.
  • Певица Кристина Агилера не раз меняла свой имидж, но всегда оставалась идеалом красоты для своих поклонников.
  • Американская звезда реалити-шоу, светская львица Ким Кардашян,известная своими пышными формами.
Идеал женской красоты "Девушки Гибсона", созданный американским иллюстратором Чарльзом Дана Гибсоном

Время быстротечно, и его законам подчиняется все, в том числе, идеалы красоты. Давайте вспомним, как менялись эталоны женственности и очарования.

Утонченность Элис Джойс, роскошь Джин Харлоу, сексуальность Мэрилин Монро, очарование Одри Хепберн, андрогинность Кейт Мосс и раскрепощенность Ким Кардашян. У каждого поколения складывается свой идеал женской красоты.

Аппетитные бедра или подростковая худоба, загадочность или вульгарность - что было самым привлекательным в женских образах за последний век.

Sputnik собрал снимки самых роскошных женщин, чья красота была эталонной.

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