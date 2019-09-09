Как менялись идеалы красоты на протяжении века: фото самых роскошных женщин

Время быстротечно, и его законам подчиняется все, в том числе, идеалы красоты. Давайте вспомним, как менялись эталоны женственности и очарования.

Утонченность Элис Джойс, роскошь Джин Харлоу, сексуальность Мэрилин Монро, очарование Одри Хепберн, андрогинность Кейт Мосс и раскрепощенность Ким Кардашян. У каждого поколения складывается свой идеал женской красоты.

Аппетитные бедра или подростковая худоба, загадочность или вульгарность - что было самым привлекательным в женских образах за последний век.

Sputnik собрал снимки самых роскошных женщин, чья красота была эталонной.

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