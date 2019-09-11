Безрадостный итог: Молдова разгромно уступила Турции дома - фото

Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие моменты матча между Молдовой и Турцией в рамках квалификации на Евро-2020.

Встреча прошла на кишиневском стадионе "Зимбру" и завершилась безоговорочной победой гостей - 4:0.

В первом тайме турецкие футболисты отличились всего один раз. Точный удар нанес Дженк Тосун (39-я минута), а вот во второй сорокапятиминутке гости не оставили молдавской команде ни единого шанса на успех. Сначала на 57-й минуте Дениз Тюрюдж забил после дальнего удара, на 79-й Тосун оформил дубль, и на 88-й Юсуф Языджи установил окончательный счет в поединке.

После этого успеха турецкая команда по итогам шести матчей возглавила турнирную таблицу группы "Н", набрав 15 очков. С таким же количеством баллов, но уступая по дополнительным показателям, на втором промежуточном месте располагается сборная Франции. Третьи - исландцы (12 очков), четвертые - албанцы (9 баллов). Команда Молдовы располагается на пятой позиции (3 очка), а Андорра замыкает турнирную таблицу (0 очков).

Следующий квалификационный матч подопечные Семена Альтмана проведут 11 октября на выезде против Андорры, а 14 октября дома примут Албанию.

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