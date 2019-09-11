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Безрадостный итог: Молдова разгромно уступила Турции дома - фото

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Тема:
Будни молдавского футбола (98)
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  • Болельщики выстроились в очереди на входе на арену
  • Проверка билетов при входе на стадион Зимбру
  • Команды слушают гимны Молдовы и Турции
  • Президент Молдовы Игорь Додон и башкан Гагаузии Ирина Влах присутствовали на трибунах
  • Олег Рябчук борется за мяч с Ирфаном Кахведжи
  • Игра голкипера Алексея Кошелева во многом определила исход противостояния
  • В первом тайме Кошелев совершил несколько суперсейвов
  • Прессинг в исполнении молдавской сборной
  • Болельщики молдавской команды подготовили красочный перформанс
  • Борьба шла на каждом участке поля
  • Зеки Чалик ищет адресата для передачи
  • Ясер Цуркан борется с Озаном Туфаном
  • Эта турецкая атака голом не завершилась
  • Все же турецкие футболисты не раз сумели распечатать ворота Кошелева
  • У голкипера молдавской команды было много работы
  • Автор второго гола Дениз Тюрюдж
  • На этот раз Алексей Кошелев свои ворота не спас
  • Радость турецких игроков
  • Болельщики поддерживали команду до конца
  • Мальчик сумел прорваться на поле в конце игры
© Sputnik / Miroslav Rotari
Болельщики выстроились в очереди на входе на арену.

Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие моменты матча между Молдовой и Турцией в рамках квалификации на Евро-2020.

Встреча прошла на кишиневском стадионе "Зимбру" и завершилась безоговорочной победой гостей - 4:0. 

Матч Сперанца - Нефтчи
© Sputnik / Miroslav Rotari
Молдавский футбол медленно умирает: падение не остановить?

В первом тайме турецкие футболисты отличились всего один раз. Точный удар нанес Дженк Тосун (39-я минута), а вот во второй сорокапятиминутке гости не оставили молдавской команде ни единого шанса на успех. Сначала на 57-й минуте Дениз Тюрюдж забил после дальнего удара, на 79-й Тосун оформил дубль, и на 88-й Юсуф Языджи установил окончательный счет в поединке.

После этого успеха турецкая команда по итогам шести матчей возглавила турнирную таблицу группы "Н", набрав 15 очков. С таким же количеством баллов, но уступая по дополнительным показателям, на втором промежуточном месте располагается сборная Франции. Третьи - исландцы (12 очков), четвертые - албанцы (9 баллов). Команда Молдовы располагается на пятой позиции (3 очка), а Андорра замыкает турнирную таблицу (0 очков).

Следующий квалификационный матч подопечные Семена Альтмана проведут 11 октября на выезде против Андорры, а 14 октября дома примут Албанию.

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Тема:
Будни молдавского футбола (98)

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