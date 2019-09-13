Торжественное событие: курсанты академии МВД принесли присягу

Студенты первого курса Академии МВД "Штефан чел Маре" принесли торжественную присягу на верность Отечеству.
В присутствии преподавательского состава, коллег, родителей, родственников и друзей, 115 молодых людей поклялись преданно служить народу Республики Молдова.
Почетные гости поздравили студентов и призвали их с честью выполнить свою миссию в качестве офицеров полиции.
Академия МВД "Штефан чел Маре" – государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования, осуществляющее подготовку специалистов для подразделений органов внутренних дел. Академия была учреждена 17 августа 1990 года постановлением правительства Республики Молдова.
В следующем году высшему учебному заведению полиции исполнится 30 лет.
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