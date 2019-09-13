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Торжественное событие: курсанты академии МВД принесли присягу

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  • Построение курсантов на плаце.
  • Курсантов благословляет священник.
  • Искренняя радость.
  • Министр внутренних дел Андрей Нэстасе поздравляет курсантов.
  • Равнение направо!
  • Почетный караул МВД.
  • Присяга на верность Родине.
  • Присяга на верность Родине.
  • Присяга на верность Родине.
  • Присяга на верность Родине.
  • Присяга на верность Родине.
  • Оркестр департамента карабинеров.
  • Курсанты на марше.
  • Знаменная группа.
  • Курсанты на марше.
  • Курсанты на марше.
  • Курсанты на марше.
  • Присяга на верность Родине.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Alinierea studenților pe platou.

В Академии МВД имени Штефана чел Маре в ряды полиции приняли новое пополнение, более сотни молодых людей поклялись преданно служить народу Республики Молдова.

Студенты первого курса Академии МВД "Штефан чел Маре" принесли торжественную присягу на верность Отечеству.

В присутствии преподавательского состава, коллег, родителей, родственников и друзей, 115 молодых людей поклялись преданно служить народу Республики Молдова.

Почетные гости поздравили студентов и призвали их с честью выполнить свою миссию в качестве офицеров полиции.

Академия МВД "Штефан чел Маре" – государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования, осуществляющее подготовку специалистов для подразделений органов внутренних дел. Академия была учреждена 17 августа 1990 года постановлением правительства Республики Молдова.

В следующем году высшему учебному заведению полиции исполнится 30 лет.

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Теги:
полиция


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