Захватывающие дух изображения: осеннее великолепие в Старом Орхее - фотолента

Неповторимый природный ландшафт, обширный историко-археологический комплекс, гостеприимная туристическая инфраструктура - и все это в каких-то 60 километрах от Кишинева.

Особо красив Старый Орхей осенью, когда цвета становятся мягче, а солнце заливает все нежной позолотой.

Способов времяпрепровождения там - множество, и для увлеченных историей, и для любителей этнографии, и для гурманов, и для влюбленных в природу.

Потому этот уголок в живописной долине реки Реут привлекает неизменное внимание туристов, а заодно становится все более гостеприимным, благоустраивается. Процесс идет, и в него, постепенно, втягиваются близлежащие села.

Мы знаем, что нам оставили предки, от нас зависит, что мы передадим будущим поколениям.

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