Захватывающие дух изображения: осеннее великолепие в Старом Орхее - фотолента

Особо красив Старый Орхей осенью, когда цвета становятся мягче, а солнце заливает все нежной позолотой.
Способов времяпрепровождения там - множество, и для увлеченных историей, и для любителей этнографии, и для гурманов, и для влюбленных в природу.
Потому этот уголок в живописной долине реки Реут привлекает неизменное внимание туристов, а заодно становится все более гостеприимным, благоустраивается. Процесс идет, и в него, постепенно, втягиваются близлежащие села.
Мы знаем, что нам оставили предки, от нас зависит, что мы передадим будущим поколениям.
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