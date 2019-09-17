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Советская и российская цирковые школы – одни из лучших в мире

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© Sputnik / Miroslav Murazov
Солистка коллектива "Цирк на льду" Марина Шаевская. Московский государственный цирк.

В этом году российское цирковое искусство отмечает важную дату - ровно 100 лет назад произошло событие, которое считается моментом его рождения.

Отсчет ведется с даты подписания декрета Совета народных комиссаров «Об объединении театрального дела». Подпись под документом поставил Владимир Ленин. В декрете все цирки объявлялись государственными. Их включили в объединение Союзгосцирк, после распада Советского Союза он стал Росгосцирком.

 Московский цирк Никулина на Цветном бульваре посвятил юбилею праздничное представление.

Треть населения России считает, что отечественный цирк является лучшим в мире. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

Почти девяносто процентов респондентов бывали в цирке хотя бы один раз в жизни. Восемнадцать процентов ходили на представление в течение двух последних лет. И только одиннадцать процентов опрошенных никогда не ходили в цирк.

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