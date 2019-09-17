20:52 17 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.60
  • USD17.75
  • RUB0.28
  • RON4.14
  • UAH0.72
Поиск
Фото

Диалоги Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"

Получить короткую ссылку
Тема:
"ТЭФИ-Содружество": впервые в Кишиневе (11)
12 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • ТЭФИ-Содружество-2019: мастер-класс дает российский сценарист и продюсер Алексей Троцюк
  • Девятый Международный телевизионный фестиваль ТЭФИ-Содружество-2019
  • Девятый Международный телевизионный фестиваль ТЭФИ-Содружество-2019
  • Девятый Международный телевизионный фестиваль ТЭФИ-Содружество-2019
  • Девятый Международный телевизионный фестиваль ТЭФИ-Содружество-2019
  • Девятый Международный телевизионный фестиваль ТЭФИ-Содружество-2019
  • Девятый Международный телевизионный фестиваль ТЭФИ-Содружество-2019
  • Девятый Международный телевизионный фестиваль ТЭФИ-Содружество-2019
  • Девятый Международный телевизионный фестиваль ТЭФИ-Содружество-2019
  • Девятый Международный телевизионный фестиваль ТЭФИ-Содружество-2019
  • Девятый Международный телевизионный фестиваль ТЭФИ-Содружество-2019
  • Девятый Международный телевизионный фестиваль ТЭФИ-Содружество-2019
  • Девятый Международный телевизионный фестиваль ТЭФИ-Содружество-2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
Девятый Международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество"-2019

Международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество"-2019 проводится в девятый раз и впервые в Молдове.

Просмотры кино- и телеработ всех участников, представляющих 12 стран мира, круглые столы, мастер-классы -  вот, что составляет насыщенную программу фестиваля. Коллеги здесь активно обмениваются опытом. И говорят: самое важное, что дает для них "ТЭФИ-Содружество", - это возможность творческого диалога.

А еще фестиваль один из немногих, на котором есть номинация по сериалам. В нынешнем году этому популярному кино- и тележанру на форуме уделено особое внимание. 

"ТЭФИ-Содружество" учрежден в 2011 году - в год 20-летия образования СНГ.

Нынешнее мероприятие организовано в Кишиневе Фондом "Академия Российского телевидения" под патронатом президента Республики Молдовы Игоря Додона.

Информационное агентство и радио Sputnik выступает международным информационным партнером "ТЭФИ Содружество-2019".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
"ТЭФИ-Содружество": впервые в Кишиневе (11)

По теме

Режиссер из Армении Аршакян: большая честь - участвовать в "ТЭФИ-Содружество"
"ТЭФИ-Содружество": российский продюсер о том, что на самом деле "продает" ТВ
Фестиваль "ТЭФИ-Содружество" открылся в Молдове


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Советская и российская цирковые школы – одни из лучших в мире
Домой на гелендвагене: Кокорин и Мамаев на свободе
Домой на "гелендвагене": Кокорин и Мамаев на свободе
Правительству Молдовы 100 дней: что сделали Санду и ее министры
Правительству 100 дней: что сделали Санду и ее министры

Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться