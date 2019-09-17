Диалоги Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"

Международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество"-2019 проводится в девятый раз и впервые в Молдове.

Просмотры кино- и телеработ всех участников, представляющих 12 стран мира, круглые столы, мастер-классы - вот, что составляет насыщенную программу фестиваля. Коллеги здесь активно обмениваются опытом. И говорят: самое важное, что дает для них "ТЭФИ-Содружество", - это возможность творческого диалога.

А еще фестиваль один из немногих, на котором есть номинация по сериалам. В нынешнем году этому популярному кино- и тележанру на форуме уделено особое внимание.

"ТЭФИ-Содружество" учрежден в 2011 году - в год 20-летия образования СНГ.

Нынешнее мероприятие организовано в Кишиневе Фондом "Академия Российского телевидения" под патронатом президента Республики Молдовы Игоря Додона.

Информационное агентство и радио Sputnik выступает международным информационным партнером "ТЭФИ Содружество-2019".

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